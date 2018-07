Exército Brasileiro oferece 31 vagas com salários que chegam até R$ 8. 245



da redação ecos da notícia

5 de julho de 2018

O edital do concurso divulgado pelo Exército Brasileiro oferece 31 vagas de nível superior para ingresso no quadro de oficiais e no estágio de capelães militares, com vencimentos de R$ 7.490 e R$ 8.245.

Para o quadro de oficial, há oportunidades nas áreas de administração (5), direito (4), estatística (1), informática (5), magistério alemão (1), magistério biologia (1), magistério francês (1), magistério história (2), enfermagem (6) e veterinária (2). A idade limite para participação é de 36 anos.

Dentre as vagas para capelão, duas serão para sacerdote católico romano e uma para pastor evangélico. Os candidatos devem possuir idade entre 30 e 40 anos, e curso de formação teológica.

As inscrições vão até o dia 3 de agosto, mediante o preenchimento de formulário no site. O valor da taxa de inscrição será de R$ 120.

Etapas do concurso

O processo seletivo terá uma prova de conhecimentos gerais e específicos, previsto para 16 de setembro, em todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal. Em seguida, os candidatos passarão por provas de títulos (apenas para o cargo de capelães), análise documental, inspeção de saúde e exame de aptidão física.

Os aprovados para os cargos de oficial realizarão curso de formação com duração de 37 semanas, na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), em Salvador/BA, exceto os profissionais da área da saúde, cujo treinamento ocorrerá na Escola de Saúde do Exército (EsSEx), no Rio de Janeiro/RJ.

Já para cargos de capelães, envolverá atividades na EsFCEx, além da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende/RJ, na Escola de Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações/MG, no Corpo de Tropa na Guarnição de Brasília/DF e em unidades da 6ª Região Militar, com abrangência na Bahia e Sergipe.

Após a formatura, os militares do quadro oficial serão nomeados ao posto de primeiro tenente, enquanto os capelães obterão a graduação de segundo tenente, com vencimentos de R$ 8.245 e 7.490, respectivamente, conforme a tabela de salários das Forças Armadas. Com informações DOL Concursos.