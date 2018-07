BR-364: jovem morre em acidente entre carro e caminhão há 100 metros do posto da PRF

Uma jovem de 23 anos, identificada como Reginalva Gregório dos Santos de Melo morreu na manhã desta quinta-feira (05), em um acidente envolvendo dois veículos na BR-364, há 100 metros de distância do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima, segundo o coletado pelo Corpo de Bombeiros, seguia sentido Porto Velho/Rio Branco quando aparentemente teria dormido ao volante e invadido a contratação onde acabou atingindo um caminhão tipo baú HR. O veículo saiu da pista e acabou caindo em uma ribanceira.

O motorista do caminhão acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), mas, quando chegaram só puderam atestar o óbito. Como estava presa às ferragens, foi necessária a intervenção dos Bombeiros.

O homem também precisou passar por atendimento já que apresentava alguns ferimentos e estava abalado psicologicamente com o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), permaneceu no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), e remoção dos veículos. Com informações de Lília Camargo.