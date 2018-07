Após discussão, peão de fazenda é morto com facada no peito, na Vila Liberdade



marcos dione, do ecos da notícia

5 de julho de 2018, 23:40

Um homem identificado como Marivaldo Fabrício da Silva, 42 anos, foi morto assassinado com uma facada no peito. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (5) na Rua São João Batista, na Vila Liberdade, localizada no km 14 da BR-364, em Rio Branco.

De acordo com o que foi apurado pela reportagem do Ecos da Notícia, a vítima teria se envolvido numa discussão, ainda pela tarde, com um homem conhecido como Plínio, que voltou a ser encontrar novamente com Marivaldo e o matou com um único golpe de faca.

Após o crime, o acusado fugiu e não foi encontrado pela polícia. Segundo relatos de populares, Marivaldo Silva era peão de fazenda e tinha chegado na cidade na quarta-feira. Peritos do Instituto Médico Legal (IML), foram acionados e recolheram o corpo.