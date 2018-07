No Acre, homem entra com droga em delegacia e pede para ser preso



marcos dione, do ecos da notícia

4 de julho de 2018, 23:20

O jovem Artur Oliveira, 26 anos, foi até a Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco na noite de quarta-feira (4) com uma trouxinha de cocaína e pediu para ser preso. A situação, um tanto quanto inusitada, deixou os policiais que estavam na delegacia surpresos. Ele diz ser dependente químico.

Artur conversou com a reportagem do Ecos da Notícia, e afirmou que já teria tentado ser preso pelo menos quatro vezes só esta semana. Ele também alegou que deseja ser levado para cumprir pena no Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde (FOC), e revelou o motivo para tal.

“Essa já é a quarta vez que tento ser preso, mas os policiais não quiseram me prender. Quero ir pro presídio, lá eu vou ter lugar para dormir e vou ter café, almoço e janta todos os dias”, disse.

O homem chegou a confessar, quebrou o vidro de uma loja na Avenida Ceará, e danificou um veículo estacionado na mesma avenida. Devido estar com produto entorpecente, ele foi apresentado ao delegado e depois levado à carceragem, onde aguardará para ser encaminhado à audiência de custódia.