Mulheres são presas tentando entrar com droga nas partes íntimas em presídio da capital



Durante revista na Penitenciária Francisco d’Olivende Conde (FOC), na manhã desta quarta-feira (4), os agentes penitenciários prenderam 5 mulheres que tentavam adentrar à unidade prisional, 4 delas portando droga e um quinta com uma carteira de visitante falsificada.

Irani Freitas de Sousa estava com 109 gramas de maconha, Maria Rosilene da Silva, com 25 gramas da mesma droga, Suziane de Souza, com 50 gramas, e Karina Mota Feitosa com 11 barras também de maconha. Poliana Oliveira da Silva era quem estava com uma carteira falsificada.

As mulheres foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde devem ser ouvidas pelo delegado plantonista e colocadas à disposição da Justiça. Ambas devem ser encaminhas à audiência de custódia, onde será decido se elas vão responder pelo crime presas ou em liberdade.