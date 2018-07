Morre terceiro homem baleado em ataque a bar no bairro Ivete Vargas



marcos dione, do ecos da notícia

4 de julho de 2018, 20:57

André Albuquerque da Silva, 39 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (4) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele era o único sobrevivente do atentado a tiros em um bar na última segunda-feira (2) no bairro Ivete Vargas.

Márcio Costa Gomes, também de 39 anos, e Francisco de Assis, 40 anos, estavam com André conversando no bar quando dois criminosos chegaram ao local numa motocicleta, um dos bandidos sacou uma pistola e efetuou cerca de 8 disparos, atingindo o trio de amigos.

Márcio e Francisco foram levados ao hospital, mas morreram na mesma noite. André permanecia internado, mas também não resistiu e teve a morte confirmada nesta quarta. Segundo a polícia, Márcio e Francisco tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Até o momento a polícia não conseguiu identificar a dupla que é suspeita de estar por trás da série de execuções registradas na capital acreana nos últimos dias, que já deixa um saldo de pelo menos 6 mortos. Os crimes seguem sob investigação da Polícia Civil.