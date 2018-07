Jovem perde movimentos do corpo após acidente e família pede ajuda para tratamento



O jovem Manoel Albano de Souza Junior, natural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, sofreu um acidente de trânsito em novembro de 2016, que o deixou sem os movimentos do corpo.

Depois do acidente, Manoel precisou se mudar para Rio Branco e começou fazer tratamento de fisioterapia numa faculdade particular da capital. Acontece que a faculdade entrou em recesso e a previsão pra retorno é somente para o mês de gosto, o que acaba deixando o tratamento prejudicado.

Para não retardar esse tratamento, a família está fazendo uma campanha para conseguir bancar as despesas com a fisioterapia, e ainda pra conseguir uma cadeira adaptada para melhor locomoção. O único recurso que a família tem disponível em caixa é uma quantia de R$385 reais.

Dados para doações:

-BANCO DO BRASIL

-Agencia: 0234-8

-Conta Corrente: 40696-1

-ELENI CAVALCANTE DE OLIVEIRA SOUZA

Contato: (68) 9-9987-4785/Fátima Fernandes