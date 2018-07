Rainha da Parada LGBT, transexual morre com lúpus e pneumonia aos 29 anos



A transexual ketlen Cristina, 29 anos, morreu na madrugada da última segunda-feira (2) em decorrência de complicações causadas por lúpus e pneumonia. Ela foi a rainha da XI Parada do Orgulho LGBT do Acre, em 2017.

A jovem morava com a família no conjunto habitacional Cidade do Povo. A ativista Ruby Rodrigues, que também atua no Ministério Público, lamentou a morte da jovem e a classificou como uma guerreira do movimento Lgbt.

“E com muita tristeza, que comunicamos o falecimento da nossa irmã de batalhas Ketlen Cristina (Zira) que ocorreu na madrugada desta segunda-feira 02 de Julho, vítima de causas naturais”, publicou ela em suas redes sociais.