Populares encontram corpo de menor morto em área de mata no Recanto dos Buritis



marcos dione, do ecos da notícia

3 de julho de 2018, 13:39 Compartilhe isso:

Populares encontraram o copro de uma pessoa morta por volta do meio-dia desta terça-feira (3) numa área de mata no final da Travessa Alegria, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. A vítima é um adolescente de aproximadamente 16 anos, que seria morador do bairro Santa Inês, mesma região onde foi encontrado sem vida.

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) foi acionada e fez o isolamento do local até a chegada da perícia criminal e dos profissionais do Instituto Médico Legal (IML). Os moradores das casas próximas afirmaram não terem visto quem entrou no matagal, e acreditam que o crime possa ter acontecido durante a madrugada.

O caso é mais um a ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a motivação que levou o rapaz a ser morto desta forma ainda é desconhecida. No corpo foram constatados ferimentos provocados por arma branca.