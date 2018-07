Mesmo com criança baleada, secretário diz que nenhum inocente foi vítima de confrontos



marcos dione, do ecos da notícia

O secretário de Polícia Civil do Acre, Carlos Flávio Portela, afirmou durante entrevista na EcoacreTV, nesta terça-feira (3), que nenhum inocente foi vítima dos ataques criminosos registrados nos últimos dias em meio ao confronto entre facões rivais. Em apenas três dias pelo menos 12 pessoas foram assassinadas e outras 18 foram vítimas de tentativas de homicídio no Estado.

Vale lembrar que no dia 29 passado, um menino de apenas 4 anos foi baleado com um tiro no peito enquanto dormia dentro do quarto de casa em Rio Branco. Ele foi ferido por uma bala perdida durante um tiroteio na região da Baixada da Sobral, uma das mais violentas da capital. A criança continua internada em estado grave. Para o advogado Gabriel Santos, as declarações de Portela foram um tanto quanto patéticas.

“Poderia explicar para o secretário como a guerra entre facções destrói a vida de inúmeras pessoas inocentes. Poderia pedir educadamente para que ele vá trabalhar ao invés de ficar falando besteiras na TV. Não farei nada disso. Vou esperar pacientemente esse governo (sem santos) acabar e torcer para que dias melhores venham para o Acre. De preferência sem Secretários de Estado patéticos”, publicou Santos em suas redes sociais.

Em determinado trecho da entrevista, o secretário ignora as situações envolvendo crianças e afirma que, “Não morreu ou foi ferido nenhum inocente. Todos os envolvidos tinham algum histórico seja por tráfico de drogas, homicídios ou ligados a facções do crime”.

Portela disse ainda, que a Polícia Civil do Acre é uma das mais preparadas do pais, é a que mais prende criminosos e a 5ª mais valorizada profissionalmente em todo o Brasil. “Estamos reforçando o nosso quadro de inteligência, novas viaturas, aparelho de Raio X que vai auxiliar ainda mais o nosso trabalho e vamos continuar a combater o crime. Essa é nossa missão e estamos cumprindo”.