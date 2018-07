Dupla de motociclistas faz mais uma vítima; flanelinha é morto no Canal da Maternidade



marcos dione, do Ecos da Notícia

O flanelinha Roniel Batista Nascimento, 36 anos, foi assassinado com um tiro nas costas na noite desta terça-feira (3) enquanto vigiava carros no Canal da Maternidade, região central de Rio Branco. “Rato”, como era conhecido, foi mais uma vítima da dupla de motociclistas que já executou centenas de pessoas na capital.

Ele estava sentado numa poltrona em um dos retornos da Rua do Canal, quando a dupla chegou de moto por suas costas, um dos criminosos sacou a arma e efetuou o tiro fatal que transfixou o tórax atingindo em cheio o coração do homem. Como já era de se esperar, os bandidos fugiram e não foram encontrados pela polícia.

De acordo com a polícia, Batista trabalhava vigiando carros na frente do Restaurante O Paço, e para manter o vício em drogas realizadas pequenos furtos pela região. Após a perícia, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde após os devidos procedimentos será liberado para velório e sepultamento.

O crime é mais uma a ser investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, foram comentadas duas hipóteses para a execução, uma delas, segundo o advogado do flanelinha, Roniel estava numa batalha judicial com familiares por conta de um herança, e a audiência seria realizada no próximo dia 27.

A segunda hipótese levantada, e não descartada pela polícia, é de o assassinato com características evidentes de execução esteja relacionado a acusação de pequenos furtos supostamente praticados por Batista, o que estria causando desconforto aos moradores e empresários daquela área.