Urgente: sobe para 2 o número de vítimas fatais de ataque a tiros em bar de Rio Branco



marcos dione, do ecos da notícia

2 de julho de 2018, 23:22

Francisco Assis dos Santos, 48 anos, morreu durante atendimento no centro cirúrgico do Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele é a segunda vítima fatal do atentado a tiros registrado na noite desta segunda-feira (2) em um bar localizado na Rua do Canal, no bairro Ivete Vargas.

Criminosos chegaram ao local numa motocicleta, mataram Márcio Costa, balearam Francisco Assis e um outro homem identificado como André Albuquerque, que foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Huerb) e levados ao hospital, porém, Francisco não resistiu.

A reportagem do Ecos da Notícia esteve no local onde o fato aconteceu e apurou junto aos populares, que o garupa, que estava sem capacete, desceu da motocicleta, parou na entrada do estabelecimento e efetuou os tiros contra as pessoas que estavam conversando. Em seguida, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

Os corpos dos mortos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), onde após os procedimentos necessários devem ser liberados para velório e sepultamento. O estado de saúde da terceira vítima é estável, ou seja, sem risco iminente de morte. Até o momento os suspeitos não foram presos pela polícia.