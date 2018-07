Jovem de 18 anos morre no Pronto Socorro após ser baleado em bar no Esperança



O jovem Antônio Jackson de Almeida, 18 anos, não resistiu e morreu na tarde desta segunda-feira (2) após ser baleado enquanto assistia o jogo da seleção brasileira em um bar no conjunto Esperança, em Rio Branco. Um outro homem que estava no estabelecimento também foi ferido, mas não corre risco de morrer.

De acordo com informações passadas pelo 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), dois criminosos numa motocicleta passaram atirando contra o grupo de pessoas que se encontrava no bar. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas que foram encaminhadas ao Pronto Socorro.

Almeida foi atingido com dois tiros no abdômen. Além deste jovem, uma outra pessoa foi assassinada, e, ao que tudo indica pela mesma dupla de criminosos. Jhonatan Clark saía de casa quando foi morto com pelo menos 5 tiros. Ele era um dos envolvidos na morte de um policial militar em agosto de 2016.

Em menos de 12 horas, 6 pessoas foram executas no Estado do Acre. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil, sendo que os crimes ocorridos na capital são investigados por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento nenhuma morte foi elucidada e ninguém foi preso.