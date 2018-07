Homem executado em Rio Branco teve envolvimento na morte de policial militar



Jhonatan Clark dos Santos, 34 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-fira (2) numa casa na Rua Paraty, localizada no conjunto Bela Vista, em Rio Branco. Da Lua, como era mais conhecido, teve envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar Alexandro Aparecido dos Santos, morto com um tiro disparado pela própria arma durante uma abordagem policial em agosto de 2016 na mesma região onde hoje Jhonatan foi assassinado.

Jhonatan era comparsa de Kennedy Magalhães, que enquanto era revistado pelo cabo Alexandro, conseguiu sacar a arma do militar e matá-lo com um tiro no pescoço. Magalhães foi condenado a 17 anos de prisão, já o amigo foi indiciado por apenas por desacato e foi posto em liberdade dias depois. Segundo informações repassadas pela polícia, ele possuía diversas passagens e também era integrante de uma facção criminosa.

O homem saía de casa quando foi surpreendido por dois criminosos numa motocicleta que efetuaram vários disparos em sua direção. Ferida, a vítima ainda tentou correr, mas caiu na porta da residência, onde não resistiu e morreu antes mesmo da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML).