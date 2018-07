Guerra de facções no Acre: grupo invade casa, mata 4 pessoas e deixa outras 5 feridas



O final da noite de domingo (1º) no município de Assis Brasil, no interior do Acre, foi marcado pela violência. Um grupo de criminosos fortemente armado invadiu uma casa no bairro Bela Vista, matou pelo menos 4 pessoas, entre elas menores de idade, e deixou outras 5 gravemente feridas.

De acordo com a informação divulgada pelo jornalista Alexandre Lima, na residência estaria acontecendo uma reunião entre membros da facção “Bonde dos 13”, momento em que o grupo da facção rival, o “Comando Vermelho”, invadiram e fizeram a chacina que resultou em 4 mortos.

Policiais do município de Brasileia foram deslocados para prestarem apoio na ação que busca localizar e prender os autores do crime. A casa foi isolada para o trabalho da perícia, e os feridos foram socorridos e encaminhados ao hospital local, que precisou ter a segurança reforçada pela polícia.

O número oficial de vítimas, como também seus nomes e idades, ainda não foram divulgados pela polícia.