Dupla de motociclistas continua agindo livremente; dono de bar é morto e amigos são baleados



marcos dione, do ecos da notícia

2 de julho de 2018, 22:04

A dupla de motociclistas continua agindo livremente e deixando o número de assassinatos cada vez maior na capital acreana. Somente nesta segunda-feira (2), os criminosos fizeram 6 vítimas. Depois de uma manhã sangrenta na região do bairro Floresta, no início da noite os moradores da Rua do Canal, no bairro Ivete Vargas, viveram momentos tensos devido um tiroteio em um bar que resultou numa pessoa morta e duas feridas.

Uma das vítimas, identificada como Márcio Costa, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a caminho do Pronto Socorro. Outros dois homens, identificados apenas como André Albuquerque, e “De Assis”, também foram baleados e encontram-se sob cuidados médicos no hospital. O trio foi atingido pelos mais de 8 tiros disparados por um dos criminosos.

A reportagem do Ecos da Notícia esteve no local onde o fato aconteceu e apurou junto aos populares, que o garupa, que estava sem capacete, desceu da motocicleta, parou na entrada do estabelecimento e efetuou os tiros contra as pessoas que estavam conversando. Em seguida, a dupla fugiu tomando rumo ignorado e ainda não foi encontrada. Segundo a polícia, essa mesma dupla pode estar por trás de vários outras execuções.