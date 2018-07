Confronto entre facções deixa 5 mortos e 8 feridos em menos de 12 horas no Acre



marcos dione, do ecos da notícia

2 de julho de 2018, 13:52 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Um total de 5 pessoas mortas e outras 8 feridas em menos de 12 horas, este é o resultado até o momento deixado por mais um confronto entre facções rivais no Estado do Acre. O crimes aconteceram entre a noite de ontem (1º), no município de Assis Brasil, e a manhã desta segunda-feira (2), em Rio Branco. As forças policiais por sua vez, ainda não conseguiram prender nenhum dos criminosos envolvidos na onda de execuções.

No final da noite de domingo, um grupo invadiu uma casa no conjunto Bela Vista, na cidade de Assis Brasil, e matou pelo menos 4 jovens, entre eles menores de idade, com vários tiros. Outras 5 pessoas que estavam na residência também foram baleadas. Socorridos, os feridos foram levados ao hospital local, de onde foram transferidos ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Durante o jogo da seleção brasileira contra o México, um homicídio e pelo menos três tentativas ocorrem em Rio Branco. Na Rua 7 de setembro, bairro Esperança, dois homens foram baleados em um bar e após serem regatados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital. Minutos depois, já na Rua Paraty, no conjunto Bela Vista, Jhonatan Clarc foi morto com 5 tiros.

Jhonatan Clarc, em agosto de 2016, se envolveu na morte de um policial militar no conjunto Novo Horizonte, mesma região onde foi executado. Clarc era o comparsa de Kennedy Magalhães, que durante uma abordagem tomou a arma do cabo da Polícia Militar Alexandro Aparecido dos Santos e o matou com um tiro na cabeça. Kennedy foi condenado a 17 anos de prisão, já o amigo foi liberado e hoje acabou sendo executado.