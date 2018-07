Menino de 10 anos morre afogado em açude de balneário na Via Verde



Marcos Dione, do Ecos da Notícia

1 de julho de 2018

Um menino de apenas 10 anos morreu vítima de afogamento na tarde do último sábado (30) no açude de um balneário localizado às margens da Via Verde/BR-364, nas proximidades da 3ª Ponte, em Rio Branco. O corpo de Felipe foi encontrado após uma equipe do Corpo de Bombeiros ser acionada e fazer buscas no açude.

A informação repassada ao Ecos da Notícia, é que a criança teria ido ao balneário na companhia de uma irmã mais velha, entrou no açude para se banhar e acabou se afogando. Após os procedimentos necessários, o Instituto Médico Legal (IML), liberou o corpo para a família realizar o velório e posterior sepultamento.

A reportagem tentou ouvir os responsáveis pelo empreendimento, mas as chamadas feitas ao telefone (68) 99932-**00 não foram atendidas. No IML, nenhum parente do garoto quis falar com a imprensa.