Mau exemplo: cabo do Exército Brasileiro atropela criança de 1 ano e 7 meses e agride policiais



Marcos Dione, do Ecos da Notícia

1 de julho de 2018, 14:37

Mário Jorge Nunes Gomes, 23 anos, que é cabo 7º BEC do Exército Brasileiro, foi preso na noite do sábado (30) após atropelar um ciclista que carregava a filha de apenas 1 ano e 7 meses na garupa. O acidente aconteceu na Rua Boa União, localizada no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

O cabo conduzia uma motocicleta Honda/CG, de placa NAG-8766, quando colidiu contra pai e filha que seguiam numa bicicleta pela lateral da rua. O homem sofreu fratura na clavícula e a criança teve o tornozelo direito lesionado. As vítimas foram socorridas e levadas ao Pronto Socorro.

Uma guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) foi acionada e prendeu o cabo que ainda resistiu à prisão e agrediu os policiais fraturando o dedo de um deles. No Boletim de Ocorrência, os policiais afirmaram que Mário Jorge esta visivelmente sob efeito de bebida alcoólica.

Na Delegacia de Flagrantes (Defla), familiares do militar convenceram a família das vítimas a não registrar a denúncia. Além de se recusar a fazer o teste do bafômetro, o cabo estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Ele foi levado ao 7º Batalhão de Engenharia de Construção.