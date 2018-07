Homem encontrado morto em ramal foi golpeado com mais de 100 facadas



marcos dione, do ecos da notícia

Josuel Ferreira da Silva, 32 anos, essa é a identificação do homem encontrado morto na manhã de sexta-feira (30) no Ramal da Seringueira, na BR-364, em Rio Branco. A vítima, segundo a polícia, foi esfaqueada mais de 100 vezes, e ainda teve partes do corpo queimadas. O carro de Josuel também foi incendiado.

A suspeita é de que o homem tenha sido assassinado e desovado naquela região. O caso já está sob responsabilidade da Polícia Civil. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme os peritos criminais, as tatuagens de dragão nas costas da vítima ajudaram na sua identificação.

A informação apurada pelo Jornal Ecos da Notícia é de que os familiares de Josuel acreditam que ele tenha sido morto por ter se envolvido com alguma mulher comprometida com membro de facção. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A vítima foi golpeada no tórax, pescoço e até no rosto.