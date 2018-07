Em Rio Branco, criminoso invade casa e tenta matar homem a terçadadas



marcos dione, do ecos da notícia

1 de julho de 2018

Um homem identificado como Israel da Silva, 40 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio registrada na noite de domingo (1º), na Rua Flamengo, que fica localizada no bairro Montanhês, em Rio Branco. Israel foi golpeado com duas terçadadas, uma na cabeça e outra no antebraço esquerdo.

A reportagem do Ecos da Notícia apurou junto à polícia, que um homem invadiu a casa e tentou matar a vítima a terçadadas e depois fugiu. A ambulância de suporte avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu o ferido que foi levado ao Pronto Socorro.

A motivação para tal fato é desconhecida. O caso deve ser alvo de uma investigação por parte da Polícia Civil.