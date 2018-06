URGENTE: Confronto entre facções deixa 2 mortos e 4 feridos no 2º Distrito



O final da tarde e início da noite deste sábado (30) foi marcado pela violência decorrente de confronto entre facções criminosas no loteamento Santa Helena e no bairro Santa Inês, ambos localizados no 2° Distrito de Rio Branco. Duas pessoas foram executadas e outras cinco foram feridas a tiros.

A primeira situação foi em um bar no Santa Helena, onde um homem identificado até o momento apenas como Matheus foi morto e outros dois homens foram baleados. Pouco tempo depois, já no bairro Santa Inês, criminosos invadiram uma casa, mataram um e deixaram outros dois feridos.

O Ecos da Notícia apurou junto à Polícia Civil que nos dois casos, os criminosos usaram um veículo de cor preta, deixando evidente que trata-se do mesmo grupo. Nossa reportagem está em busca de mais detalhes e em breve traremos mais informações.