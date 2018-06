Tatuagens podem ajudar na identificação de homem encontrado morto em ramal



marcos dione, do ecos da notícia

Moradores do Ramal da Seringueira, que fica na altura do km 14 da BR-364, em Rio Branco, encontraram na manhã deste sábado (30), o corpo de um homem aparentando idade entre 30 anos morto a facadas e ao lado de um carro queimado. A vítima, de aproximadamente 1,90 de altura, tinha várias tatuagens nas costas e ainda não foi identificada.

De acordo com a informação passada ao Ecos da Notícia por peritos do Instituto Médico Legal (IML), o carro foi incendiado e houve ainda a tentativa de carbonizar o corpo do homem, uma vez que este apresentava queimaduras por várias partes. Uma equipe foi até o local e recolheu o cadáver que foi levado à sede da instituição, onde passa por perícia.

Existe a suspeita de que o homem tenha sido assassinado e desovado naquela região. O caso já está sob responsabilidade da Polícia Civil. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme os peritos, as tatuagens de dragão nas costas da vítima devem ajudar na identificação.