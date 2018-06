Bebê achado em lixo morreu após ser jogado do 6º andar, aponta investigação



30 de junho de 2018

O bebê recém-nascido encontrado dentro de uma lata de lixo em Santos, no litoral de São Paulo, morreu por traumatismo craniano, após ter sido jogada do sexto andar do prédio onde morava. As informações foram dadas pela Polícia Civil na tarde de sexta-feira (29).

O corpo da criança foi encontrado na manhã de quinta-feira (28), por um catador de latinhas, no bairro Gonzaga. Segundo refere o G1, o bebê estava dentro de um saco preto e completamente enrolada com jornais e lenços umidecidos. A perícia também identificou perfurações no pescoço da bebê.

O delegado responsável pelo caso, Renato Mazagão Júnior, afirmou que o saco com a criança foi jogado no fosso de lixo do prédio. “O corpo foi caindo do sexto andar até chegar na lixeira. Quem levou para a calçada foi a faxineira do prédio. A criança morreu por conta de um traumatismo craniano, causado pela queda, e também existiam ferimentos no pescoço”, afirma.

O pai foi identificado com a ajuda de câmeras de monitoramento. “O pai foi detido e disse que a responsabilidade era da ex-namorada, que estava em Praia Grande. Achamos a mulher, e ela alegou que a criança havia nascido morta. A perícia, porém, apontou para homicídio. A criança foi asfixiada antes de ser jogada, ainda com vida”, informou o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, os pais da bebê moravam no mesmo apartamento, mas não se relacionavam mais. “Eles dormiam em quartos separados. Viviam juntos por conta da filha de três anos. Agora, a menina está com a avó paterna. O parto ocorreu no apartamento na manhã de quinta-feira. Ela mesma induziu o procedimento, sem a ajuda de ninguém”.

A mãe da criança foi encaminhada para a Cadeia Pública de São Vicente, deverá responder por homicídio e ocultação de cadáver. O pai foi detido e liberado. Ele responderá por favorecimento pessoal, e se for comprovada maior participação no crime, pode voltar a ser preso. As informações são do Notícias ao Minuto.