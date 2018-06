Acreanos são presos pela PF com quase 300 kg de cocaína no Rio Grande do Norte

A ação da Polícia Federal foi originada do desdobramento de uma prisão realizada no último dia 5 de junho, pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). Na ocasião, um mossoroense, foragido do Sistema Prisional do Acre, foi preso junto com outras 9 pessoas. A prisão da quadrilha foi na sexta-feira (30) em Monte Alegre-RN.