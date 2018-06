Ação do Bope resulta em grupo preso com armas de grosso calibre no Calafate



marcos dione, do ecos da notícia

Durante uma ação realizada no final da tarde de sexta-feira (29), no bairro Portal da Amazônia, que fica localizado na região do Calafate, em Rio Branco, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar, prendeu em uma casa pelo menos 4 jovens e apreendeu 2 menos de 17 anos.

No imóvel onde o grupo estava, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo uma carabina ponto 30 e um revólver calibre 38, além de munições. Ao Ecos da Notícia, a guarnição informou que a prisão do grupo e a apreensão das armas foi após uma denúncia anônima realizada por um morador do bairro.

A equipe montou uma operação, entrou na casa e encontrou o armamento escondido debaixo de uma cama. Todas as pessoas que estavam no local foram conduzidas à Delegacia Especializada em Atendimento ao Menor (DEAM) onde foram apresentadas ao delegado responsável e colocadas à disposição da Justiça.