Vista do apartamento de Gleici e Wagner no Rio de Janeiro é de cair o queixo



Gleici Damasceno e Wagner Santiago estão curtindo a nova vida no Rio de Janeiro. Morando juntos em um apartamento localizado em frente à praia da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade carioca, os ex-participantes do Big Brother Brasil deixam os fãs com inveja.

Nas redes sociais, Gleici postou uma foto agarradinha ao namorado na terça-feira (26/6). Ao fundo, é possível ver a linda vista que o imóvel garante. O casal, ainda por cima, não pagou nada pelo apartamento.

Depois de fecharem uma parceria, Gleici e Wagner têm hospedagem paga por uma empresa de telefonia. A acreana ainda não tocou no prêmio de R$ 1,5 milhão conquistado com sua vitória no reality show.

Ganhando muito dinheiro com propagandas no Instagram, Gleici paga o aluguel para a família, que agora vive num condomínio em Rio Branco, no Acre. Com informações do Metrópoles.