Padrasto é acusado de matar enteado de 10 anos por achar que menino era gay

A polícia de Los Angeles prendeu, nesta quarta-feira (27/6), um homem suspeito de matar o enteado, Anthony Avalos, de 10 anos. Segundo a investigação, o homem teria justificado o crime dizendo que suspeitava que o garoto fosse gay. De acordo com familiares, o padrasto do menino era membro de uma gangue violenta, batizada de M13, nos Estados Unidos. Até última atualização desta reportagem, as autoridades não sabiam precisar se a mãe teve envolvimento com a morte do filho.