Iapen afasta 5 agentes penitenciários marcados para morrer por líderes de facções



da redação ecos da notícia

29 de junho de 2018

A direção do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) resolveu afastar de suas funções cinco agentes penitenciários que estão marcados para morrer. A portaria da medida cautelar assinada pelo diretor do Ipaen, Aberson Carvalho, e foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta sexta-feira (29).

De acordo com a publicação no DOE, a medida tem como objetivo garantir a integridade física dos servidores, haja vista que foram ameaçados pelo cargo que desempenham e podem ser assassinado a qualquer momento a mando de líderes de facções criminosas que cumprem pena dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Segundo informações do presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre (Sindap), Lucas Bolzoni, os agentes afastados tinham seus nomes inseridos em “listas negras” de facções supostamente a pedido de líderes de organizações criminosas que atuam no Acre.

Bolzoni conta que além das cartas, os nomes dos agentes ameaçados de morte foram citados em gravações de áudio e vídeo interceptadas pela polícia acreana.

De acordo com a portaria do Iapen, os cincos agentes penitenciários afastados não terão descontos nos salários mensais.

Fonte: Folha do Acre