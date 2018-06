Homem é preso após ameaçar matar pai e mãe com barra de ferro



29 de junho de 2018

Um casal de idosos de 71 e 68 anos foi ameaçado de morte pelo próprio filho, Aristeu S. O., de 46 anos, na residência onde moram no Bairro Cohab, na Zona Sul de Porto Velho. O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29), após o filho arrombar a porta e quebrar vários objetos do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas informaram aos policiais que o filho teria passado o dia ingerindo bebida alcoólica na residência, durante a noite saiu e retornou muito alterado.

Com medo, os idosos trancaram o portão da residência para impedir Aristeu de entrar. Ele então começou a bater no portão afirmando que se conseguisse abrir iria matar os pais.

A polícia foi acionada, mas quando chegou o homem não estava mais no local. Minutos depois, Aristeu retornou, conseguiu entrar no quintal e arrombou a porta da casa com uma barra de ferro. Ao avistar o pai, o criminoso foi em direção a ele com a intenção de agredi-lo, mas o idoso conseguiu se trancar dentro do quarto.

Não satisfeito, Aristeu começou a bater na porta do quarto afirmando que se conseguisse entrar mataria o pai. O homem pegou uma barra de ferro, começou a quebrar vários objetos dentro da residência e fugiu do local. A polícia foi acionada outra vez e conseguiu localizar o criminoso em uma boca de fumo nas proximidades.

No local, os policiais encontraram uma motocicleta com restrição de roubo. Aristeu recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. Com informações do Rondoniagora.