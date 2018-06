Criança de 4 anos é baleada com tiro no peito dentro de casa, em Rio Branco



Um menino de apenas 4 anos foi baleado com um tiro no peito e ficou em estado grave. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira (29) numa casa localizada na Rua Uitaipu, no bairro Palheiral, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própra família, a criança estava em casa junto com mãe quando criminosos passaram atirando em frente a residência e uma bala perdida acertou o menino.

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de onde foi resgatada pela ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Socorro.

Existe a hipótese de que alguma pessoa estivesse manuseado a arma de fogo e baleado a criança acidentalmente à queima-roupa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.