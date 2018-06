Tiroteio em redação de jornal nos Estados Unidos deixa 5 mortos e mais de 20 feridos



Um tiroteio na redação do jornal Capital Gazette em Maryland, nos Estados Unidos, provocou várias vítimas. Pelo menos cinco mortos e vinte feridos, muitos com gravidade, foram confirmados pelo Departamento de Polícia de Anne Arundel County, que afirmou ainda que o edifício já foi evacuado e que os agentes continuam a efetuar buscas no interior.

A informação de que funcionários da redação foram feridos foi divulgada por funcionários, como o repórter Phil Davis. “Não há nada mais assustador do que ouvir várias pessoas sendo atingidas por tiros, enquanto você se esconde debaixo da mesa e depois ouve o atirador recarregar a arma”, escreveu no Twitter.

Antes dele, o estagiário Anthony Messenger publicou na mesma rede, por volta das 14h43 locais (15h43 de Brasília), que havia um atirador ativo no “888 Bestgate”, endereço da redação. “Por favor, nos ajudem”, pediu.

Segundo a rede ABC, o presidente Donald Trump já foi informado do tiroteio. “Os nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas”, disse Lindsay Walters, secretária de imprensa da Casa Branca. Governador do estado do Maryland, Larry Hogan também já reagiu e disse estar “absolutamente devastado ao saber desta tragédia”.

Um dos atingidos seria John McNamara, que trabalhou no Gazette é editor no Bowie Blade-News. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. Conforme o Daily Mail, há uma grande presença policial na área. O Capital Gazette é um jornal que circula diariamente na cidade de Anápolis. O jornal pertence ao mesmo grupo do Chicago Tribune e do The Maryland Gazette, um dos mais antigos em circulação nos Estados Unidos.