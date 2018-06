Policial civil agride o filho e foge após efetuar vários tiros dentro de casa



Um policial civil agrediu o filho, de 19 anos, e atirou várias vezes dentro de casa na noite desta última quarta-feira (27) no Bairro Escola de Polícia, em Porto Velho. A agressão e os disparos ocorreram depois de uma discussão entre pai e filho. Vizinhos da casa da família se assustaram com os tiros.

Segundo a PM, a confusão começou depois que pai, de 46 anos, ingeriu bebida alcoólica e começou a discutir com o filho. O jovem então saiu da casa a fim de parar com a discussão e ficou na área externa da casa do vizinho. Logo depois os vizinhos ouviram dois disparos de arma dentro da casa.

Na sequência, o policial civil foi até a casa do vizinho e agrediu o filho com tapas no rosto, na frente de todos os moradores, e voltou para dentro do imóvel da família. Outro filho do agente então foi ao interior da casa e percebeu que o pai havia fugido pulando o muro aos fundos do quintal.

Depois de colher as informações sobre os disparos e a agressão, os militares foram embora e quando já iriam registrar a ocorrência foram chamados de volta ao endereço, pois o policial civil havia retornado e efetuado novos tiros de arma de fogo. Desta vez os disparos foram no quintal da casa.

Um colega do policial civil que estava na casa da família pediu para o suspeito entregar a arma, tendo o pedido atendido. Com a chegada novamente da guarnição da PM no local, o suspeito fugiu pulando o muro.

Um delegado da Civil foi chamado ao endereço e, juntamente com policiais civis, entraram na residência e confirmaram que o suspeito dos disparos não estava mais no imóvel. No local a PM apreendeu a arma de calibre ponto 40, registrada em nome da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).