Policiais do Bope são flagrados torturando homem e mulher algemados



Por marcos dione

28 de junho de 2018, 21:41

Em um vídeo divulgado através das redes sociais nesta quinta-feira (28) aparecem dois policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) agredindo com tapas no rosto, chutes e murros no estômago, um homem e uma mulher. A gravação teria sido feita durante uma ação no bairro Montanhês, em Rio Branco.

A reportagem do Ecos da Notícia procurou a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Acre (PM/AC), que informou que o vídeo segue sob análise da corregedoria geral, uma vez que devido a qualidade das imagens ser baixa não é possível identificar nenhuma das pessoas envolvidas na situação.

“Falei com o comandante do Bope, que me disse que já chegou ao conhecimento dele e já estamos com nossa assessoria de inteligência em ação para tentar descobrir se esses policiais são daqui mesmo”, disse o Major Edvan Rogério.

Veja o vídeo:

O Ecos da Notícia recebeu uma foto da viatura da PM/AC usada pelo Bope e que segundo moradores do bairro era usada pelos policiais durante a ação onde dois integrantes da guarnição foram filmados espancando e torturando os dois jovens.