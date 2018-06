Polícia prende suspeitos de matar mulher e deixar marido ferido em Rio Branco

A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp), informou na manhã desta quinta-feira (28), que prendeu dois homens suspeitos de participarem diretamente da morte de Ana Priscila de Almeida e na tentativa de homicídio de seu companheiro, que já saiu do hospital e foi peça fundamental pra que a polícia chegasse aos suspeitos.

O crime aconteceu no dia 02 deste mês após as vítimas serem sequestradas quando chegaram em casa no município do Bujari e serem levadas para o Ramal do Romão em Rio Branco, onde foram alvo dos tiros. Ana morreu após ser alvejada com um disparo na cabeça, já o companheiro identificado apenas como “Alef”, conseguiu sobreviver e pedir ajuda à populares.

De acordo com informações do delegado, Remulo Diniz os dois foram presos no Bujari e o crime teria sido motivado por disputa de território já que participam de facções diferentes.

Alef, deu entrada no Pronto Socorro em estado grave com tiro na cabeça, mas, já recebeu alta e seu depoimento ajudou a polícia a identificar e chegar até os suspeitos que foram presos já com mandado judicial. Com informações de Lília Camargo.