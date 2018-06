No Acre, estudante é levado à delegacia algemado após confusão em escola



Marcos dione, do Ecos da Notícia

28 de junho de 2018

Um aluno da Escola Pública Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi retirado de dentro da escola algemado por policiais militares e conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade. O estudante teria ameaçado vários colegas de morte e ainda xingou a guarnição que atua no policiamento escolar.

De acordo com informações repassadas ao Ecos da Notícia, o rapaz é maior de idade e demonstra sinais de descontrole emocional. Após ameaçar outros estudantes, ele foi agredido fisicamente e deu-se início a uma confusão nas dependências da instituição de ensino, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar.

Na delegacia, o jovem foi ouvido pelo delegado presente e depois liberado. Procurada pela reportagem através do telefone (068) 3322-2115, a direção da escola preferiu não se pronunciar sobre o fato.