Na capital, homem que estava desaparecido é encontrado morto em cova rasa



Por Marcos Dione

28 de junho de 2018, 3:08

O homem identificado como Jesus Arcenio Araújo, 41 anos, estava desaparecido desde último dia 23, e foi encontrado morto enterrado numa cova rasa, na noite de quarta-feira (27), em uma área de mata no Ramal do Pica Pau, na região do Amapá, em Rio Branco.

Juca, como era conhecido, morava no mesmo ramal em que foi encontrado morto. O cadáver, já em estado avançado de decomposição, estava amordaçado e com mãos e pés amarrados. Acredita-se que a vítima tenha sido torturada e depois assassinada com uma pancada na cabeça.

Como local é de difícil acesso, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e auxiliou os peritos do Instituto Médico Legal (IML) no resgate do corpo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).