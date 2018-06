Mulher comemora vitória da Seleção, cai segurando taça e morre



Por rafael campos

28 de junho de 2018, 15:20 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A comemoração da vitória do Brasil contra a Sérvia nessa quarta-feira (27/6) terminou em tragédia na cidade de Itabita (SP). Tamara Maiochi, de 30 anos, morreu após sofrer uma queda na qual acabou cortando o pescoço com os estilhaços de uma taça que segurava enquanto comemorava a conquista da Seleção.

De acordo com testemunhas, a vítima teria se desequilibrado de uma cadeira ao celebrar o avanço do time brasileiro às oitavas de final, ferindo-se gravemente. “Ela estava com a taça em uma mão e o celular na outra. Em seguida, escorregou, foi se apoiar na mesa e a taça atingiu o pescoço dela. A investigação continua, mas tudo indica que realmente foi acidente”, afirmou o delegado Luciano Carneiro Paiva, responsável pela ocorrência.

Amigos de Tamara ainda tentaram salvá-la. Eles usaram toalhas para estancar o sangue até o resgate chegar, mas isso não foi suficiente para mantê-la viva. A jovem morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí (SP), onde seria necropsiado e, posteriormente, liberado para sepultamento. As informações são do Terra.