Homem que filmou esquartejamento de adolescente é condenado a 41 anos de prisão



Por marcos dione

28 de junho de 2018, 14:43 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Anacleto dos Santos Moreira foi condenado a 41 anos de reclusão e dois anos de detenção, em regime inicial fechado, na sessão da 1ª Vara do Tribunal do Júri desta quinta-feira (28), em Rio Branco. Ele foi julgado por filmado o esquartejamento do jovem Gabriel Nunes da Silva, de 17 anos.

O crime aconteceu em dezembro de 2016 no Ramal da Zezé, região do bairro Belo Jardim II. O vídeo do esquartejamento foi divulgado nas redes sociais e a polícia conseguiu chegar até Anacleto. Ele confessou a participação no crime e levou a polícia até o local onde estava o corpo da vítima.

A sentença refere-se ao cometimento dos crimes de homicídio qualificado, integração em organização criminosa e corrupção de menores. Ainda, vilipêndio a cadáver e ocultação desse.