Apoiador de Bolsonaro, empresário Jarbas Soster pede renúncia de Tião Viana

Artigo de Jarbas Soster

Expresso aqui minha profunda preocupação com o que acontece com o Acre. O governo está sem comando, à deriva, sem mais o que fazer. Todas as experiências, das mais simples às mais bizarras, já foram postas em prática com o objetivo de enganar os acreanos.

O show está capenga, acabou o pão e ficou apenas o circo montado. Não há mais o que vender para a plateia. O que resta ao governador Tião Viana é fugir de suas responsabilidades, aproveitar a boa vida que o mandato lhe confere, viajar e viajar. Resta-lhe vender mentiras aos estrangeiros, como faz agora na Noruega, para onde foi falar sobre supostas experiências bem-sucedidas na preservação ambiental. O que ele, o governador, omitira aos noruegueses é a falência e miséria em que se encontra o Acre.

O governador deixou de cumprir suas mínimas obrigações. Não paga fornecedores, utilizando-se de formas espúrias na gestão para esconder e pedalar as contas públicas e empurrar para a próxima gestão o calote de seu desgoverno. Nunca vi nem tive notícias de um governo tão incompetente, perdulário e irresponsável.

Ninguém suporta mais tanta mentira, senhor Sebastião Viana!

Faço um apelo e peço um ato de grandeza: pare de fazer os acreanos sofrerem!

O senhor é médico e está vendo as pessoas morrerem pela violência e por doenças nas macas dos hospitais públicos por não pagar fornecedores. Está viajando pela Europa fazendo turismo e ainda tentará, ao retornar ao Acre, aplicar mais uma mentira ao povo!

O senhor está permitindo uma carnificina nesse estado e não tem competência para prover uma solução!

A fome está assolando famílias antes estáveis, tudo por falta de emprego!

O senhor gasta milhões por ano com comunicação caríssima paga com meu dinheiro de contribuinte para ludibriar as pessoas menos esclarecidas do quanto seu governo é pernicioso e mal!

Chega dessas promessas estapafúrdias que a cada dia entristece os acreanos!

Querer reeleger o irmão senador Jorge Viana, outro incompetente e investigado na operação Lava Jato, o principal responsável pela falência do Acre, é zombar dos acreanos. Estou falando daquele senador que foi buscar um refrigerante em Dubai, da mala de dinheiro com R$ 2 milhões da Odebrechet e vários outros vexames.

Entregue, RENUNCIE seu mandato, por que há a ele vossa excelência não faz jus!

Jarbas Soster é empresário e não reconhece sua autoridade para governar!