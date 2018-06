Policial ganha liberdade 7 meses após matar homem durante briga em bar de Rio Branco

Da Redação Ecos da Notícia

27 de junho de 2018, 12:15

A Justiça do Acre revogou a prisão preventiva e colocou em liberdade o policial civil Reginaldo Romualdo, que de matou um homem durante uma briga de bar, em janeiro desse ano no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Alexandre da Silva Nazário morreu com um tiro de pistola ponto 40 de uso do policial.