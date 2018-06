Jovem é morto com tiro na cabeça durante ação da PM no interior do Acre

Antônio Jaime Firmino dos Santos, 23 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite de terça-feira (26), no lago do João Branco, na zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Ele seria membro de uma facção e teria confrontado uma guarnição da Polícia Militar.

Manoel Jorge, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), disse à imprensa que o Antônio Jaime e outras três pessoas praticavam crimes na região, como assaltos e furtos aos ribeirinhos, e que por isso eram conhecidos como “Gang dos Piratas”.