Homem mata mulher, tenta matar filho de 3 anos e depois comete suicídio no Acre

Divino Nauá Feitosa dos Anjos, 30 anos, matou a esposa, Valdonice Feitosa dos Anjos, 29 anos, e induziu o filho de apenas 3 anos de idade ingerir uma grande quantidade de remédios e, em seguida também se intoxicou e acabou morrendo. A tragédia aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27), na casa onde a família evangélica morava no bairro Cafezal, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

A informação apurada pelo Ecos da Notícia junto à Polícia Civil, é de que Divino Nauá Feitosa matou a mulher degolada. Outras duas crianças, enteadas do homem, relataram que também foram forçadas a ingerir o medicamento, que segundo a polícia seria captopril (remédio para controlar a pressão arterial), porém não aceitaram. O filho do casal foi socorrido e encontra-se internado.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram até a cidade e recolheram os corpos de Divino e Valdonice, que foram levados à sede da instituição, onde devem ser realizados exames mais detalhados para esclarecer as reais causas da morte do casal. O menino de 3 anos deve ser transferido ainda hoje ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

O delegado Marcos Frank, responsável pela elaboração do inquérito, disse que não há muito o que ser feito, já que o suspeito do crime cometeu suicídio. “O que fizemos foi mandar os corpos para o IML para que sejam feitos os laudos cadavéricos”, disse.