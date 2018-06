Empresário é encontrado morto dentro de galpão abandonado, em Xapuri



por marcos dione

27 de junho de 2018, 14:08

O empresário Luciano Rufino Bento, 36 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (27) dentro de um galpão abandonado na entrada da cidade de Xapuri, no interior do Acre. Luciano era proprietário de uma casa lotérica e estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (26).

Devido a forma de como o copo foi encontrado, tanto os familiares como também a polícia acreditam que ele tenha cometido suicídio, mesmo assim a morte do empresário será investigada, uma vez que existe a possibilidade dele ter sido vítima de um assassinato onde o autor simulou um suicídio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e recolheu o corpo que foi levado ao necrotério do hospital do município para que os profissionais do Instituto Médico Legal (IML) pudessem fazer a perícia. Após os procedimentos, a família pôde realizar o velório e sepultamento.