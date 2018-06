Ribeirinhos encontram cadáver boiando nas águas do rio Iaco, em Sena Madureira



Por Marcos Dione

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas do rio Iaco, na manhã desta terça-feira (26), no município de Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo informou a polícia, o cadáver já em estado de decomposição, estava enrolado numa malhadeira e com uma corda amarrada no pescoço.

Os ribeirinhos foram quem encontraram o corpo, e acreditam que trata-se de uma vítima de homicídio, que tenha sido morta e depois jogada no rio. O que reforça essa suspeita é o fato de que além de ter uma corda amarrada no pescoço, existiam também tijolos junto ao cadáver, para que o mesmo não retornasse à superfície.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), foi acionada para resgatar o corpo que será levado à sede da instituição em Rio Branco, onde deve ser submetido a exames para que sejam descobertas tanto as causas da morte como também a identificação da pessoa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.