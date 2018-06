‘Não sou pombo-correio para andar com tornozeleira’, diz Lula



Preso desde o dia 7 de abril, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aos seus advogados, nesta segunda-feira (25), que não tem interesse em pena alternativa.

O recado foi passado em meio ao pedido de liberdade, feito pela defesa do petista, no Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele possa aguardar em liberdade o julgamento de mais um recurso contra a condenação na Operação Lava Jato.

Lula cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá (SP). De acordo com informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o ex-presidente afirmou que não é “pombo-correio para andar com tornozeleira”.

No recurso impetrado no STF, os advogados dizem que “o dano concreto que se objetiva cessar é dirigido à liberdade do agravante, custodiado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba há 80 dias, mesmo a liberdade sendo bem jurídico de primeira importância em qualquer Estado Democrático de Direito”, sustentam os advogados do petista.