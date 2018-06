Jojo Todynho trata mal funcionários e dá show de ‘estrelismo’ na Record



Da Redação Ecos da Notícia

26 de junho de 2018, 12:01

A passagem de Jojo Todynho na Record nesta última quinta-feira (21) não foi das mais pacíficas. A cantora participou do ‘Hora do Faro’ e, de acordo com informações do Notícias da TV, destratou maquiadores e cabeleireiros e se recusou a cantar ao vivo.

“Ela disse que o maquiador a deixou branca demais e reclamou do penteado que o cabeleireiro fez nela”, disse uma das fontes do site, reforçando que ela ficou chateada com o resultado.

Jojo surpreendeu ao se recusar ao vivo alegando que o ritmo das gravações dos quadros do programa foi intenso e ela estava muito cansada. A Record não se pronunciou sobre o ocorrido.