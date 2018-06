Idosa de 72 anos abaixa o volume do som para dormir e é espancada pelo próprio filho



Edivaldo A. C., de 40 anos, foi preso no final da noite de domingo (24), após agredir a própria mãe, uma idosa de 72 anos, por ela ter abaixado o volume do som que o filho estava ouvindo. O caso aconteceu em uma residência localizada na Linha 152, KM 10 Norte, região rural do município de Novo Horizonte do Oeste, interior de Rondônia.

A vítima contou para a polícia que estava tentando dormir quando o filho chegou embriagado, ligou o som e aumentou o volume. Mas a idosa reduziu o volume do som e, nesse momento, o homem levantou-se e apertou o pescoço da própria mãe e, ainda lhe deu chutes e socos. Por conta da idade, a vítima não conseguiu reagir e ficou com várias lesões pelo corpo.

A mulher saiu da casa e procurou ajuda de um vizinho que ligou no 190 e informou o caso. Os policiais foram ao local e deram voz de prisão para o filho agressor que foi conduzido para a Unisp do município.

Fonte: Rondoniaagora