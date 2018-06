Adolescente fica em estado grave após ser baleado em frente de casa na Baixada da Sobral



Por Marcos Dione

26 de junho de 2018, 9:10 Compartilhar Facebook

Twitter

Google

WhatsApp



Um adolescente de 17 anos foi ferido a tiros na noite de segunda-feira (25) enquanto conversava com familiares na frente da casa onde mora na Rua Campo Grande, localizada no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com a informação repassada pela polícia, os criminosos desceram de veículo e de posse de armas de fogo efetuaram vários tiros contra as pessoas, um dos tiros acertou o adolescente de 17 anos no quadril esquerdo transfixando o seu corpo.

Uma ambulância do Samu foi acionada e interceptou o veículo que estava a caminho do hospital, ao ser conduzido para dentro da viatura à vítima sofreu uma parada cardíaca e foi reanimada, em seguida foi encaminhada em estado grave ao Pronto Socorro.

Por sorte, nenhuma das outras pessoas foram atingidas pelos disparos. Os homens fugiram do local e não foram encontrados pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação é desconhecida.