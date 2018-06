Adolescente baleado em frente de casa na Baixada da Sobral morre no Pronto Socorro



Por Marcos Dione

26 de junho de 2018, 12:21

O adolescente Francisco Henrique Júnior, 17 anos, morreu no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), após ser baleado na noite de segunda-feira (25) no bairro João Eduardo. Segundo a polícia, criminosos em um carro preto atiraram no adolescente e depois fugiram.

De acordo com a informação passada por populares, os criminosos desceram de um veículo e de posse de armas de fogo efetuaram vários disparos contra as pessoas, dois dos tiros acertaram o adolescente, sendo um deles no quadril esquerdo que acabou transfixando seu corpo. Ele morreu logo após dar entrada no hospital.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação para tal fato é desconhecida, e até o momento nenhum suspeito foi preso. Após os procedimentos necessários no Instituto Médico Legal (IML) o corpo de Júnior foi liberado para velório e sepultamento.